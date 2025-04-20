Таллахасси, США, 20 апреля, 2025, 15:34 — ИА Регнум. Два аллигатора попытались попасть в дом в штате США Флорида, один из них даже позвонил в дверь. Видео с животными выложил местный метеоролог Мэтт Дэвитт.

Кадр из видео

На кадрах видно, что аллигаторы ночью заползли на террасу дома. Один из них лежал, а другой активно пытался попасть внутрь через дверь и случайно нажал на звонок.

«Добро пожаловать во Флориду, где вы можете увидеть аллигаторов, которые небрежно карабкаются по входной двери вашего дома», — подписал Дэвитт видео, опубликованное 19 апреля.

Как передавало ИА Регнум, встречи с аллигаторами в южных штатах США не раз заканчивались трагедиями. В марте 2024 года стало известно, что двое пресмыкающихся растерзали пожилую женщину, когда она работала в огороде. Они находились в водоеме и напали на жертву, когда она подошла к воде и упала туда.

Также в марте во Флориде аллигатор напал на рыболова, удившего рыбу в водоеме на поле для гольфа. Мужчина лишился руки, его на вертолете доставили в больницу.

В мае в штате Техас полиция в ходе поисков пропавшей женщины обнаружили ее в пасти аллигатора на берегу реки. При этом гибель людей от этих рептилий происходит нечасто, до этого в регионе подобный случай был в 2015 году, и он стал первым за более чем 90 лет.