Горловка, ДНР, 20 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. В городе Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) мирный житель получил ранения в результате обстрела со стороны украинских военных во время пасхального перемирия. Об этом 20 апреля сообщил мэр Иван Приходько.

Елизавета Демидова/ТАСС

«В результате украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель Горловки», — написал он в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля объявил пасхальное перемирие. Российские войска в течение этого периода не ведут боевых действий.

Объявив перемирие, глава государства отметил, что исходит из того, что украинская сторона последует примеру России. При этом он подчеркнул, что российские бойцы должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. Минобороны РФ уточнило, что ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза. Кроме того, киевский режим осуществил 900 атак дронами квадрокоптерного типа.

Кроме того, украинские формирования в пасхальное перемирие нанесли удар по Донецку, атаковали населенные пункты в Херсонской области — в Алёшках, Голой Пристани, Каховке. В селе Нечаевка Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина.