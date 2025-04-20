Подгорица, 20 апреля, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Многие беженцы с Украины, живущие в Черногории, проклинают киевский режим и его главу Владимира Зеленского. Об этом 20 апреля рассказала россиянка Виктория.

Global Look Press

Она переехала в Черногорию четыре года назад. Виктория обратила внимание на то, что к русским в республике очень теплое отношение. Многие сожалеют о том, что количество российских туристов за последнее время уменьшилось. На черногорских курортах в основном отдыхают немцы и французы.

В стране много беженцев с Украины.

«Многие клянут Зеленского и его хунту. Одна женщина из Киева мне сказала: «Произошла большая беда — враги стравили великий народ». Все надеются, что [президентам США и России Дональду] Трампу и [Владимиру] Путину удастся решить этот вопрос, и мы все будем жить дружно, как раньше», — привел слова Виктории МК.RU.

По ее словам, живущие в Черногории россияне следят за всем, что происходит на Родине. Она также добавила, что проживание в республике за последнее время обходится недешево.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине популярность Зеленского также невелика. В февраяле его рейтинг составлял 15,9%. По другим данным, на которые ссылался Трамп, Зеленского поддерживают на Украине не более 4%. По словам украинской журналистки Дианы Панченко, большинство украинцев ненавидят Зеленского. Как заявил председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, люди массово покидают страну, многие уезжают в новые регионы России.