Санкт-Петербург, 20 апреля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина на станции метро «Выборгская» выстрелил из сигнального пистолета. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба МВД города.

Руслан Шамуков/ТАСС

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел вечером 19 апреля. Очевидцы сообщили правоохранителям, что на станции находится пострадавший мужчина. Приехавшие на место полицейские не застали пострадавшего, он успел уйти с места происшествия.

Силовики просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что между двумя пассажирами произошел конфликт, во время которого один достал предположительно сигнальный пистолет и выстрелил в другого.

Стрелявший также скрылся с места преступления. Его разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 23 марта, молодой человек поздно вечером 22 марта устроил стрельбу на станции метро «Василеостровская» в Санкт-Петербурге. После конфликта с пассажирами электропоезда при выходе из вагона он выстрелил из пускового устройства «Сигнал охотника» в салон через закрывающиеся двери. На него составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).