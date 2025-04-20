Сеул, 20 апреля, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Республики Кореи запретили все полеты после того, как легкий штурмовик КА-1 потерял запчасти в полете. Об этом 20 апреля заявило агентство Yonhар.

Doo-ho Kim

«За исключением сил, осуществляющих слежение и разведку, а также других сил, необходимых для экстренного реагирования, полеты всех видов воздушных судов до утра 22 апреля прекращены», — говорится в материале.

Военные также проверят безопасность всех воздушных судов и проведут дополнительное обучение пилотов и авиатехников.

Отмечается, что решение о приостановке всех перелетов нарушает ход совместных учений с США.

Ранее, 18 апреля, в ходе ночных учебных стрельб KA-1 в полете сбросил два пулеметных контейнера, два внешних топливных бака и 500 патронов 12,7-мм калибра.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта в ходе совместных учений Южной Кореи и США восемь авиабомб МК-82 были сброшены с истребителя на жилые дома в районе Пхочхона.

По данным Yonhар, сброс авиабомб произошел по ошибке пилота при введении им координат условной цели поражения. В минобороне заявили, что военные приостанавливают все учения с боевой стрельбой до тех пор, пока не будет установлена точная причина инцидента.