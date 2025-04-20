Москва, 20 апреля, 2025, 14:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание военно-промышленной комиссии и ряд других встреч. Об этом 20 апреля сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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«Опыт спецоперации диктует — развитие технологий, техники должно быть стремительным», — говорится в анонсе к заседанию.

Кроме того, на следующей неделе у президента запланированы совещание с членами Совета безопасности, заседание по экономическим вопросам и беседа с главами муниципальных образований. Также в Москву с официальным визитом прибудет султан Омана Хейсам Бен Тарек Аль Саид.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее провел заседание военно-промышленной комиссии в сентябре 2024 года в Санкт-Петерубрге. Оно было посвящено вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

Президент на заседании назвал стратегической задачей оборонно-промышленного комплекса обеспечение нужд военной спецоперации в полном объеме. Он подчеркнул, что это крайне важная тема.