Белгород, 20 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. В селе Нечаевка Белгородской области при атаке украинского FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. Об этом 20 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«В Белгородском районе в селе Нечаевка от атаки FPV-дрона пострадали два ребенка и женщина. Все находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что у Вооруженных сил Украины нет ничего человеческого.

«Что такое FPV-дрон? Это оператор, который точно понимает, по кому он наносит удар. Он видел, что пытается убить детей», — заявил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил о введении пасхального перемирия до 21 апреля 00:00 мск. Вооруженным силам РФ был отдан приказ о прекращении боевых действий на указанный период. При этом российский лидер отметил необходимость сохранения готовности к возможным провокациям и нарушениям режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах поддержал временное прекращение огня. Однако впоследствии ВСУ атаковали ряд российских населенных пунктов. В том числе противник обстрелял населенный пункт Алешки в Херсонской области с использованием FPV-дронов и минометов. В Голой Пристани применялись ударные беспилотники, а в Каховке с украинского БПЛА сбросили боеприпасы. Также Киев нарушил пасхальное перемирие, атаковав Кременную в Луганской Народной Республике и Донецк.

Минобороны РФ, по состоянию на 12:30 мск, зафиксировало 444 обстрела российских позиций из артиллерии и минометов со стороны ВСУ после объявления перемирия. Противник также нанес 900 ударов беспилотниками.