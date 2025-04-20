Москва, 20 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Так называемая «коалиция желающих», созданная странами, которые говорят о готовности направить «миротворцев» на Украину, на самом деле хочет только собственного превосходства. Об этом 20 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Zuma\TASS

«Они же в своем названии не сказали, желающих чего, видимо, желающих того самого ощущения собственного превосходства, собственной способности решать так, как им хочется, не прислушиваясь и вообще игнорируя мнение других, это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов», — отметил министр в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Лавров также объяснил эпатажную враждебность европейских политиков в отношении России стремлением удержаться в эшелонах власти. Они понимают, что не смогут сделать карьеру, если будут выполнять свои обещания, сделанные на выборах.

Как передавало ИА Регнум, Лавров также отметил, что с Россией нельзя разговаривать на языке превосходства. Если «коалиция желающих» будет продолжать эту линию и демонстрировать нацистские замашки, то это приведет ее участников на тропу войну, предупредил министр.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 11 апреля признала отсутствие единства среди стран — участниц «коалиции желающих» и сообщила о провале соответствующих переговоров. При этом она уточнила, что дискуссии по этому вопросу будут продолжены.

Лавров еще в марте предупредил, что Москва будет рассматривать размещение любых воинских контингентов НАТО на украинской территории как прямую вовлеченность альянса в военное противостояние с Россией. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва в этом случае не будет только наблюдателем.