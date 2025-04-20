Москва, 20 апреля, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Десять человек разделили между собой выигрыш в 100 млн рублей в воскресном розыгрыше лотереи «Мечталлион». Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе компании «Национальная Лотерея».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Десять участников лотереи стали сегодня мультимиллионерами, выиграв по 10 млн рублей. Счастливчики разделили суперприз 100 млн рублей в тираже №135», — рассказали в компании.

Выигравшие билеты были куплены в Алтайском и Приморском краях, Мурманской, Самарской, Новосибирской, Московской и Свердловской областях, а также в Северной Осетии.

Кроме того, еще 17 человек выиграли призы по 1 млн рублей. Они приобретали билеты в Москве, Краснодарском крае, Вологодской, Курганской, Иркутской, Ленинградской, Саратовской и Тульской областях, Дагестане, а также онлайн.

Как передавало ИА Регнум, житель Москвы приобрёл 100 лотерейных билетов и забыл о них, пока ему не сообщили о выигрыше в 12 млн рублей. Мужчина рассказал, что уже не помнил о своей покупке, когда получил SMS о выигрыше.

В начале 2025 года житель Сахалинской области выиграл 1 млрд рублей в розыгрыше лотереи «Новогодний миллиард» и стал, как отметили организаторы, четвёртым «лотерейным миллиардером» в стране. В праздничном тираже, который прошёл 1 января 2025 года, разыграли рекордную сумму — более 3,65 млрд рублей, выигрышными оказались 11,9 млн билетов.