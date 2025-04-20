Пекин, 20 апреля, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Пекин успешно испытал неядерную «водородную бомбу». Об этом 20 апреля заявила газета South China Morning Post.

Global Look Press

Отмечается, что в разработанной Научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации бомбе используется химическое соединение гидрид магния. Во время испытаний устройства весом в два килограмма возник огненный шар температурой более 1 тыс. градусов Цельсия.

«При активации обычными взрывчатыми веществами гидрид магния подвергался быстрому термическому разложению, выделяя водородный газ, который воспламенялся», — говорится в материале.

Исследователи считают, что комбинация даст возможность точно контролировать интенсивность взрыва и достичь равномерного поражения целей на обширном пространстве.

Как передавало ИА Регнум, 7 января китайские ученые разработали сверхточные атомные часы, способные изменить характер будущих войн. С их помощью военные радары могут работать синхронно на большом расстоянии друг от друга, а также выявлять и вести истребители-невидимки.

В ноябре прошлого Пекин заявил о создании в Китае нового типа микроволнового оружия, напоминающего луч «Звезды смерти» из фильмов «Звездные войны». Устройство формирует несколько микроволновых импульсов, которые сливаются в мощный энергетический луч и атакуют цель. Система также может эффективно подавлять сигналы американского GPS и прочих спутников.