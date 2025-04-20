Польша, 20 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Польши Мачей Мацяк во время теледебатов в городе Коньске с другими претендентами на пост главы государства вступился за российского лидера Владимира Путина. Трансляцию вел интернет-портал wPolityce.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Мацяк в ходе дебатов назвал неподобащим высказывания спикера польского сейма Шимона Головни, отметив, что тот является вторым лицом государства.

«Он произнес предосудительные слова, такие как угрозы и оскорбления в адрес президента Российской Федерации. У меня вопрос: если мы изменим курс на хорошие отношения с Россией, вы провалитесь сквозь землю от стыда из-за своих слов?» — спросил Мацяк.

Головня не нашелся, что ответить, только безосновательно предположил, что его конкурент «получает деньги от Путина».

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отметил, что Польша встала на рельсы русофобии и никак не может с них сойти. Страшилки о «русской угрозе» заставляют Варшаву идти на нелогичные поступки, а пропаганда пытается настроить население на будущий конфликт с Россией.

При этом, несмотря на такую позицию польских властей, опрос, проведенный в Польше в январе, показал, что 53% населения против поставок вооружений Украине. За военную помощь высказались 29%, остальные не смогли ответить.