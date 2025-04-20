Санкт-Петербург, 20 апреля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. У машины гонщика Артема Перепилицы отвалилось колесо во время заезда на первом этапе летнего чемпионата Санкт-Петербурга по дрифту LET’S DRIFT — 2025. Через несколько секунд запчасть вернулась на место.

Кадр из видео

В момент очередного маневра у автомобиля слетело заднее левое колесо. «Сойдя» с дорожки, оно продолжало катиться по траве. Перепилица снизил скорость. В этот момент колесо подкатилось к автомобилю и машина продолжила движение.

«Разувается автомобиль Артема. Пытается его поймать оператор коптера», — сообщил комментатор в ходе соревнований.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960329" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Шина отлетела от гоночной машины и вернулась на колесо во время чемпионата в Санкт-Петербурге

Отмечается, что колесо «обулось» обратно на диск. В итоге Перепилица занял третье место в гонке.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в Сингапуре на тренировке пилотов «Формулы-1» выбежавший на трассу варан едва не сорвал заезд. Стюарды бросились догонять его с пакетами в руках. Оказалось, что ящерица быстро передвигается и поймать ее не так легко.