Колесо «сбежало» от дрифтера на гонке в Петербурге и вернулось на место
Санкт-Петербург, 20 апреля, 2025, 14:15 — ИА Регнум. У машины гонщика Артема Перепилицы отвалилось колесо во время заезда на первом этапе летнего чемпионата Санкт-Петербурга по дрифту LET’S DRIFT — 2025. Через несколько секунд запчасть вернулась на место.
В момент очередного маневра у автомобиля слетело заднее левое колесо. «Сойдя» с дорожки, оно продолжало катиться по траве. Перепилица снизил скорость. В этот момент колесо подкатилось к автомобилю и машина продолжила движение.
«Разувается автомобиль Артема. Пытается его поймать оператор коптера», — сообщил комментатор в ходе соревнований.
Отмечается, что колесо «обулось» обратно на диск. В итоге Перепилица занял третье место в гонке.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре прошлого года в Сингапуре на тренировке пилотов «Формулы-1» выбежавший на трассу варан едва не сорвал заезд. Стюарды бросились догонять его с пакетами в руках. Оказалось, что ящерица быстро передвигается и поймать ее не так легко.