Киев, 20 апреля, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Американский телеканал Fox News, в эфире которого Киев обозначили как российский город, должен принести Украине извинения, заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий.

Стрингер Кредит: РИА Новости

Ранее в воскресенье американский телеканал Fox News во время трансляции пасхальной литургии отметил Киев как город в России. На кадрах был собор в Киеве с подписью: «Киев, Россия».

«Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, должны быть принесены извинения и проведено расследование, кто допустил эту ошибку», — написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее, 12 апреля, вице-президент Союза украинских ассоциаций (NAU) в Италии и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким выступила с резкой критикой того, что в итальянских учебниках по географии для учащихся 7-го класса полуостров Крым обозначен как часть России. Ким отметила, что активисты планируют промониторить итальянские учебники по истории.

В ноябре 2023 года Европарламент на своей официальной странице в соцсети Х также опубликовал карту с Крымом в составе России. Как только комментаторы обратили на это внимание ведущих аккаунта, публикация была удалена, а позднее вместо нее появилась другая — с «исправленной» картой.