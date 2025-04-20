Минск, 20 апреля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Победы, который пройдет в Волгограде. Об этом 20 апреля заявило агентство БелТА.

Александр Казаков/ТАСС

«Мы фактически делаем первые шаги по празднованию этой Великой Победы уже сегодня. С Президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. Затем — парад в Москве, в Белоруссии», — рассказал Лукашенко.

Отмечается, что в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение многих памятных мероприятий, посвященных этой дате и подвигу советского народа. Лукашенко добавил, что Витебская область была в числе наиболее пострадавших во время тех событий.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля генеральный секретарь содружества стран СНГ Сергей Лебедев заявил, что все главы государств приедут на торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 Мая в Москве. Ранее, 15 апреля, пресс-секретарь Дмитрий Песков также сообщал, что на парад прибудут свыше 20 глав государств и правительств.

Приглашение приехать в РФ на 9 Мая, помимо Лукашенко, приняли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Также о планах посетить парад Победы сообщили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.