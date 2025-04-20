ВС России до начала перемирия нанесли удары по бригадам ВСУ в Горнале
Москва, 20 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Российская армия до объявления президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия нанесла удары по бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Горналь Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ за последние сутки, опубликованной 20 апреля.
«Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.
Всего с начала вторжения в курское приграничье украинские формирования потеряли на этом направлении более 75 325 военных. Также российские подразделения уничтожили 411 танков, 335 БМП, 309 БТР, 2281 бронемашину, 629 артиллерийских орудий, 62 установки РСЗО и другую боевую технику.
Как передавало ИА Регнум, украинские военные обустроили позиции на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. 19 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что российские бойцы завершают зачистку села и прилегающих к нему рощ. ВС РФ освободили 99,5% территории региона, ранее захваченной врагом.
Путин также 19 апреля назвал обстановку на фронте благоприятной для РФ. Российские бойцы шаг за шагом уверенно наступают.