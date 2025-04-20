Москва, 20 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Российская армия до объявления президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия нанесла удары по бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Горналь Курской области. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ за последние сутки, опубликованной 20 апреля.

Минобороны России/ТАСС

«Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Всего с начала вторжения в курское приграничье украинские формирования потеряли на этом направлении более 75 325 военных. Также российские подразделения уничтожили 411 танков, 335 БМП, 309 БТР, 2281 бронемашину, 629 артиллерийских орудий, 62 установки РСЗО и другую боевую технику.

Как передавало ИА Регнум, украинские военные обустроили позиции на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. 19 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что российские бойцы завершают зачистку села и прилегающих к нему рощ. ВС РФ освободили 99,5% территории региона, ранее захваченной врагом.

Путин также 19 апреля назвал обстановку на фронте благоприятной для РФ. Российские бойцы шаг за шагом уверенно наступают.