Москва, 20 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева, давшего показания на экс-губернатора региона Алексея Смирнова, задержали. Об этом 20 апреля сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уточняется, что он задержан по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

«Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В понедельник (21 апреля. — Прим. ред.) следствие планирует обратиться в суд для избрания ему меры пресечения», — сказал собеседник ТАСС.

По его словам, сейчас с бывшим парламентарием проводятся следственные действия в Москве.

Ранее, 19 апреля, Курская областная дума прекратила полномочия депутата Васильева, давшего показания на Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова. Отмечается, что основанием для этого решения стало письменное заявление Васильева. Постановление вступило в силу со дня его принятия.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля полиция задержала бывшего губернатора Курской области по делу о хищении более 1 млрд рублей бюджетных средств, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений в приграничье региона. Васильев также выступил ответчиком по иску.

17 марта врио курского губернатора Александр Хинштейн заявил, что «Корпорация развития Курской области» стала так называемой корпорацией по расхищению области. Он также обратил внимание на большое количество уголовных дел, возбужденных вокруг деятельности организации.

20 марта курский суд взыскал с бывших руководителей «Корпорации развития Курской области» более 4,1 млрд рублей. Помимо физических лиц среди фигурантов оказалось восемь юридических.