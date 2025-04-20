Москва, 20 апреля, 2025, 13:23 — ИА Регнум. Стремление европейской бюрократии возродить нацизм уму непостижимо. Об этом 20 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Журналист ВГТРК Павел Зарубин попросил главу МИД высказать свое отношение к призыву Брюсселя к западным лидерам не ездить в Москву на 9 Мая.

«Нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление. Оно действительно, я сейчас не иронизирую, это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма», — заявил Лавров на видео, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Министр иностранных дел напомнил, что идеология нацизма зародилась в Европе и там же она была уничтожена и запрещена Нюрнбергским трибуналом. На территории Европы она сегодня и возрождается, причем лидерство в этом процессе принадлежит брюссельской бюрократии.

Он подчеркнул, что Россия не будет мириться с этой тенденцией. Москва приложит все силы, чтобы нацистская идеология «не поднимала голову».

Глава МИД РФ отметил, что Россия сделает все, чтобы раз и навсегда уничтожить нацизм, и чтобы Европа вернулась к своим ценностям, которые заключаются вовсе не в том, чтобы постричь всех под одну гребенку, поставить всех под ружье, натравливать на конкурентов Европы — на тех, чьи ценности и убеждения не нравятся «европейским лидерам, фюрерам и прочим комиссарам».

«И надеюсь, что мы получим большинство в европейских столицах тех, кто не хочет от своих корней отказываться, подчиняться какой-то бюрократии, тем более — с откровенным нацистским душком», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пригрозила последствиями тем лидерам европейских стран, которые поедут в Москву на празднование дня Победы 9 мая. Она подчеркнула, что предупреждение касается также и кандидатов в члены Европейского союза.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поедет на парад Победы в Москву. Он напомнил Каллас, что возглавляет правительство суверенного государства, и призвал ее не раздавать указаний. Участие в параде Победы, который пройдет на Красной площади, — это дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли, освобождая Словакию, и многочисленным жертвам нацистов.

Президент Республики Сербской (этнитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что не боится угроз Брюсселя и считает важной встречу с одним из важнейших мировых лидеров — президентом России Владимиром Путиным.