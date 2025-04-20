Москва, 20 апреля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Советский и российский писатель-фантаст, журналист, сценарист и издатель Михаил Гуревич, известный под псевдонимом Кривич, умер 16 апреля в возрасте 86 лет. Об этом сообщило издательство «Текст», где он был первым главным редактором.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Все, кто знаком с Михаилом Абрамовичем, помнят его ироничную улыбку, его интонацию «информированного оптимиста» и неизменную курительную трубку в руке», — написали бывшие коллеги.

В издании рассказали, что он стоял у истоков создания «Текста».

Гуревич родился в 1938 году в Москве. Он окончил Московский химико-технологический институт имени Менделеева, после чего работал в научно-исследовательских институтах. Был редактором в популярном советском журнале «Химия и жизнь».

Писатель был удостоен премии «Литературной газеты» — «Золотой теленок».

Гуревич был соавтором Ольгерта Ольгина, с которым они написали много произведений в жанре фантастики. Их первый рассказ — «Вторая попытка» 1969 года. Также читателям известны рассказы, в том числе «Поселок на краю Галактики» и «Перпендикулярный мир».

Он также был соавтором сценария мультфильмов «Голубой щенок», «Пес в сапогах», «Ограбление по…».