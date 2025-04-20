Москва, 20 апреля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Вопрос о том, стоит ли делать ремейки советских фильмов, зависит от того, что это за ленты и кто переснимает, но кинокартины «Летят журавли» и «Баллада о солдате» никогда нельзя переснимать. Об этом 20 апреля заявила народная артистка РФ, режиссер фильма «Гардемарины, вперед!» и его продолжений Светлана Дружинина.

Кадр из к/ф «Баллада о солдате», реж. Григорий Чухрай. 1959. СССР

«Летят журавли» переснимать не надо, ни в коем случае. «Балладу о солдате» нельзя переснимать никогда», — высказала она свое мнение ТАСС.

При этом Дружина считает, что есть картины, которые вполне можно переснимать, особенно музыкальные.

Фильм «Баллада о солдате» был снят Григорием Чухраем. В картине показывают несколько дней жизни солдата, который в годы Великой Отечественной войны едет в отпуск к матери. В самом начале зрителю говорят, что боец погибнет на фронте.

Режиссером киноленты «Летят журавли» является Михаил Калатозов. Он рассказывает о расставании любящей пары из-за начала войны. Зрителям показана трагическая жизнь девушки, ждущей парня, который ушел добровольцем на фронт.

Президент РФ Владимир Путин в марте отметил, что количество зрителей российского кино в кинотеатрах в 2024 году составило 100 млн человек, что на 10% больше, чем годом ранее. Кассовые сборы составили 36 млрд рублей. Глава государства назвал это хорошим темпом.