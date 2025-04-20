Донецк, 20 апреля, 2025, 12:31 — ИА Регнум. В Донецке утром 20 апреля прогремело не менее трех взрывов, несмотря на пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В районе Элеваторной [улицы] прилет. Уточняются подробности, из чего били», — говорится в материале.

Ранее утром управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили четыре снаряда по Горловке.

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