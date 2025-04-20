Москва, 20 апреля, 2025, 12:28 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на объявление пасхального перемирия, предприняли попытки атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что в течение ночи противник применил 48 беспилотников самолетного типа, в том числе один — по территории Крыма.

Кроме того, украинские формирования 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск, осуществили 900 ударов дронами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов. В том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей — 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов.

«В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные силы РФ в соответствии с приказом верховного главнокомандующего Владимира Путина с 18:00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

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