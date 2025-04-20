Москва, 20 апреля, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие, обстреляв российские позиции 444 раза. Об этом 20 апреля заявили в Минобороны РФ.

AP/TASS

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены», — говорится в сводке военного ведомства.

Также отмечается, что киевские режим осуществил 900 атак дронами квадрокоптерного типа.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, до 00:00 мск 21 апреля объявил пасхальное перемирие. ВС РФ отдан приказ в течение этого периода не вести боевые действия. Российский лидер добавил, что российские военные должны быть готовы к провокациям и нарушению перемирия со стороны украинских формирований.

Затем глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности поддержать временное прекращение огня, однако с этого момента ВСУ несколько раз атаковали населенные пункты, в том числе и в Херсонской области. По данным губернатора региона Владимира Сальдо, с 18:00 мск атаки ВСУ были зафиксированы в Алешках, с применением FPV-дронов и минометов. В Голой Пристани украинские формирования ударили дронами-камикадзе, а в Каховке сбросили с беспилотника снаряды.

20 апреля ВСУ также обстреляли ночью населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Затем утром в нарушение пасхального перемирия был нанесен удар по Донецку.