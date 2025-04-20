Москва, 20 апреля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. С Россией нельзя разговаривать на языке превосходства. Об этом 20 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говоря о «коалиции желающих» отправить войска на Украину.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Это связано с возрождением нацистских привычек, замашек. Но с Россией таким языком разговаривать не надо. Если эта «коалиция желающих» возглавляется хоть какими-то вменяемыми лидерами, то я думаю, они это должны быстро осознать. Иначе они будут вступать на тропу войны. Это их выбор», — отметил Лавров в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц выкрикивают воинственные лозунги, грозят России, но их слова не отражают позиции их народов.

По мнению Лаврова, лидеры пытаются идти по пути эпатажной враждебности только потому, что по-другому они не смогут сделать карьеру на Западе, таким образом они цепляются за власть.

«Но у нас нервы крепкие, президент [РФ Владимир Путин] не раз говорил, что мы готовы обсуждать любые проблемы, но, конечно, мы люди вежливые и ожидаем элементарных приличий со стороны тех, кто неизбежно будет к нам обращаться», — заключил дипломат.

Запад активно обсуждает отправку своих войск в качестве миротворческого контингента на Украину. Как передавало ИА Регнум, ранее, 10 апреля, глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС и НАТО обсуждают возможные форматы отправки своих войск на Украину в качестве миротворцев. Она отметила, что речь может идти о мониторинговой, миротворческой миссии сдерживания или же усиления.

16 марта Макрон заявил, что лидеры стран Евросоюза могут отправить свой военный контингент на Украину. По его словам, они хотят разместить такие миротворческие силы в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе.

За день до этого Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. При этом он уточнил, что считает важным получение европейскими миротворцами гарантий безопасности со стороны США, и добавил, что каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в свою очередь напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении конфликта.

В мае 2024 года Путин назвал ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту. Глава государства подчеркнул, что иностранный контингент на территории проведения спецоперации будет находиться в зоне поражения ВС РФ.