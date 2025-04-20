Берлин, 20 апреля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. В Берлине один человек пострадал в результате перестрелки у отеля Hilton. Об этом 20 апреля заявила газета Bild.

IMAGO/ER24 / Einsatz-Report24/Global Look Press

Отмечается, что неизвестные открыли огонь около 04:45 (05:45 мск).

«Мы можем подтвердить, что в отеле был произведен выстрел. Один человек был ранен пулей в палец. В настоящее время полным ходом идет расследование обстоятельств и хода событий», — заявили в полиции.

Сейчас район у места происшествия оцеплен, а полиция разыскивает минимум двух подозреваемых.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля несколько человек пострадали в результате стрельбы у здания суда в Билефельде в Германии. Полицейские арестовали одного из стрелков, другому удалось скрыться.

В январе на юго-западе Германии неизвестный человек в маске открыл стрельбу по людям в здании машиностроительной фирмы. Как минимум два человека погибли, еще один получил тяжелые ранения.