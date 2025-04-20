Москва, 20 апреля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ до объявления пасхального перемирия освободили населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«До начала действия пасхального перемирия подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

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