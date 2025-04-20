Челябинск, 20 апреля, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Мать четверых детей, погибших во время пожара в Юрюзани Челябинской области, оставила их, чтобы поехать к раненному на СВО мужу. Об этом 20 апреля рассказал губернатор региона Алексей Текслер.

Следственное управление по Челябинской области

Ночью 20 апреля в Василовке сгорел частный дом, в результате чего погибли четыре ребенка: девочка 12 лет и три мальчика: семи и пяти лет (близнецы). В МЧС уточнили, что погибшие дети находились дома без родителей. К ликвидации возгорания привлекли 23 специалистов и шесть единиц техники. Площадь пожара составила 160 кв. м.

Текслер заявил, что власти Челябинской области окажут помощь семье участника спецоперации.

«Трагедия в поселке Василовка Катав-Ивановского района. В пожаре в частном доме погибли четыре ребенка — это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных. Семью не бросим, поможем всемерно», — написал глава региона в Telegram-канале.

Текслер добавил, что на место происшествия поехал министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева, представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и бригада психологической помощи из центра «Семья».

В Telegram-канале министерства общественной безопасности региона сообщили, что, предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание проводки на веранде дома. Там добавили, что у семьи был пожарный извещатель, но в нем не заменили батарейки, и он не сработал.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 апреля ГСУ СК по Астраханской области сообщило о гибели пятерых детей при пожаре в частном доме. Площадь пожара составила 65 кв. м. К ликвидации привлекли пять единиц техники, а также 11 человек личного состава МЧС. По предварительным данным, мать детей дома отсутствовала. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).