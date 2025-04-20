Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Российский теплоход столкнулся с воротами на Кочетовском гидроузле в Ростовской области. Об этом 20 апреля заявила пресс-служба регионально транспортной прокуратуры.

Южная транспортная прокуратура

«В Ростовской области теплоход «Альфа» совершил навал на нижние ворота камеры Кочетовского гидроузла. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не имеется», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В прокуратуре начата проверка исполнения законодательства в сфере безопасности судоходства.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день на танкере «Александр Кащук» в порту Холмска на юге Сахалина произошел разлив нефтепродуктов при перекачке топлива в береговые емкости. Вокруг судна установлено боновое заграждение, чтобы избежать дальнейшего загрязнения окружающей среды.

Осенью 2024 года в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно без разлива нефтепродуктов. Пострадавших в ходе инцидента не было.