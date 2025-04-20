Пекин, 20 апреля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Китай в марте первый раз за последние полгода увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию, в месячном выражении показатель вырос почти в три раза. Это следует из данных китайской таможни.

Hauke-Christian Dittrich/Global Look Press

По данным таможни, экспорт автомобилей из Китая в Россию сокращался с октября из-за роста утилизационного сбора. В январе КНР снизила продажи до минимумов с конца зимы 2023 года.

Весной экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию снова начал расти. При этом в годовом выражении поставки все еще ниже показателей марта 2024 года.

Кроме легковых автомобилей увеличился экспорт грузовиков — за месяц поставки выросли в 3,6 раза и стали максимальными с конца прошлого года — на 57,7 млн долларов.

Всего с января по март Россия закупила у Китая легковых автомобилей на 1,35 млрд долларов, а грузовых — на 98,5 млн долларов.

10 апреля сообщалось, что в России в первом квартале 2025 года закрылись 213 китайских автосалонов. Это больше, чем за весь 2023 год, и в три раза больше, чем в январе–марте 2024 года. В качестве причины называется потеря интереса к бизнесу со стороны инвесторов.

Ранее стало известно, что поставки в Россию южнокорейских автомобилей в марте увеличились в 1,6 раза в годовом выражении и дошли до максимума почти за год. За март в РФ поставили автомобилей на 72,2 млн долларов. Это максимальный показатель с февраля прошлого года.