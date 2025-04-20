Холмск, Сахалинская область, 20 апреля, 2025, 11:23 — ИА Регнум. Разлив нефтепродуктов произошел в порту Холмска на Сахалине при перекачке топлива в береговые емкости. Об этом сообщили 20 апреля в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Then Chih Wey/Global Look Press

«Сегодня при перекачке топлива в береговые емкости из танкера «Александр Кащук», находящегося на шестом причале ПАО «Холмский морской торговый порт» в годе Холмске, произошел разлив нефтепродуктов», — сообщили в ведомстве.

Во избежание распространения нефтепродуктов в окружающую среду судно обоновано.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря прошлого года разлив нефтепродуктов произошел в Керченском проливе из-за столкновения нефтяных танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб.

Потребовались масштабные мероприятия по ликвидации последствий аварии. К настоящему моменту один из затонувших танкеров полностью демонтировали. Над «Волгонефтью-212» планируется установить специальное инженерное сооружение — коффердам, чтобы изолировать находящийся в нем мазут и не допустить его дальнейшего разлива в Черное море.