Вашингтон, 20 апреля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что атмосфера в команде перед стартом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) очень дружественная. Его слова 19 апреля привели на сайте лиги.

«Именно ради этого ты работаешь весь год, чтобы оказаться в плей-офф. Это веселое время года для всех. Думаю, химию в команде мы начали строить с первого дня. Конечно, в команде появились новые лица, но, кажется, все чувствуют себя как дома, все понимают, что это особенный коллектив. Были взлеты и падения, но мы всегда поддерживали друг друга и всегда были на одной волне», — сказал спортсмен.

Он добавил, что первая заброшенная шайба замотивирует игроков и приведет в «режим зверя».

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» стал первым в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Стэнли клуб сыграет с »Монреаль Канадиенс». остальные пары тоже уже определились.

Ранее, 14 апреля, Овечкин заявил, что в случае победы хотел бы привезти Кубок Стэнли в Россию. Он добавил, что в 2018 году, после того как «Вашингтон» в первый раз выиграл Кубок Стэнли, был большой ажиотаж, когда трофей привезли в Россию.

Овечкин 13 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» забросил 896-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю.

6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. После заброшенной шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд.