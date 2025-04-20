Москва, 20 апреля, 2025, 11:05 — ИА Регнум. При открытии врат храма Гроба Господня в Иерусалиме из них вылетел голубь — символ мира. Об этом 19 апреля сообщил корреспондент ТАСС.

Перед началом церемонии сошествия Благодатного огня храм проверяют, а затем опечатывают. Делается это для того, чтобы искусственных источников огня не было внутри.

Когда двери были открыты и вылетел голубь, тысячи паломников вошли в храм, чтобы наблюдать схождение Благодатного огня. Эта церемония ежегодно происходит в Кувуклии — часовне в центре храма, скрывающая пещеру Гроба Господня.

Как передавало ИА Регнум, Благодатный огонь традиционно сошел к православному празднику Пасхе, которую в этом году отмечают 20 апреля. За событием наблюдали 10 тыс. верующих в иерусалимском храме, а моление возглавлял патриарх Иерусалимский Феофил III.

Российская делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) также получала Благодатный огонь и привезла его в Москву в заранее подготовленной лампаде российского производства, которая сохранила пламя от перепадов давления.

В аэропорту «Внуково-3» пламя приняли представители различных епархий Русской православной церкви, святыню доставили в храм Христа Спасителя к праздничному пасхальному богослужению и еще в 15 столичных храмов. Кроме того, Благодатный огонь доставили в десятки других российских городов, включая приграничные регионы — в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.

Президент РФ Владимир Путин также поздравил с праздником россиян и бойцов ВС РФ, которые сражаются за Родину. Российский лидер, руководствуясь гуманитарными соображениями, также объявил о пасхальном перемирии с Украиной в зоне проведения спецоперации. При этом он подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к провокациям со стороны киевского режима.