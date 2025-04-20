Москва, 20 апреля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Влетевшую утром 20 апреля в Яузу на Рубцовской набережной в Москве Toyota подняли на сушу.

Кадр из видео

Водитель самостоятельно выбрался из тонущего авто. Мужчина не пострадал, сообщил Telegram-канал «112».

Автомобиль переместили на набережную с помощью машины с подъемным краном-манипулятором. Судя по кадрам, у белой Toyota сильно пострадала передняя часть.

Водитель иномарки уснул за рулем из-за усталости. Он проснулся, когда машина ударилась о бордюр. Выбрался мужчина вылез через окно, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

По словам мужчины, причиной ДТП стали неисправные тормоза.

«Тормоза плохо сработали», — сообщил он каналу РЕН ТВ.

Инцидент с Toyota произошел в районе дома 2.