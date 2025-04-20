Москва, 20 апреля, 2025, 10:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин на Пасху подарил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пасхальное яйцо с изображением Владимирской иконы Божией Матери, расписанное вручную.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Подарок Путина пасхальное яйцо «Патриаршее», выполненное из фарфора, авторской работы. Оно расписано масляными красками.

Ранее сообщалось, что, приехав на службу в Храм Христа Спасителя, российский лидер по традиции обменялся с патриархом подарками на Пасху.

Также во время службы патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи, призвав их в этот день обнимать родных и близких, а также оказывать поддержку нуждающимся, сообщила пресс-служба патриарха в его пасхальном обращении.

Утром 20 апреля россиян с праздником поздравил Путин. Глава государства отметил, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии играют вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми.