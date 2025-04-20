Москва, 20 апреля, 2025, 10:34 — ИА Регнум. Россиянам нужно до 30 апреля подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Об этом 20 апреля напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что отчитаться о доходах должны, в частности, те, кто получил деньги от продажи недвижимости, находившейся в собственности меньше минимального срока, и те, кому подарили имущество не близкие родственники.

«Обязательному декларированию подлежат доходы, полученные от физлиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, в рамках заключенных договоров, а также выигрыши в лотереях и азартных играх. Также следует задекларировать доходы, полученные из источников за пределами РФ», — рассказал депутат в беседе с ТАСС.

Эта мера также касается индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой, подчеркнул Чаплин.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в Госдуме предложили снизить срок владения недвижимостью для неуплаты НДФЛ. Согласно законопроекту, общий минимальный предельный срок владения недвижимым имуществом составляет три года, а в случае наследования или дарения от члена семьи или близкого родственника — один год.