Донецк, 20 апреля, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Женщина и мужчина пострадали при атаках украинской армии по Донецку и Горловке. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Так, в результате детонации в Пролетарском районе Донецка ранение получила женщина 1965 года рождения. Кроме того, в Никитовском районе Горловки противников совершен сброс взрывоопасного предмета с БПЛА, в результате чего ранение получил мужчина 1969 года рождения», — рассказал представитель СК РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960303" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Мужчина и женщина пострадали в результате атаки ВСУ на Донецк и Горловку

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Решение было принято из гуманитарных соображений. Перемирие действует с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. В течение этого росийская армия не ведет боевых действий. Путин, объявив перемирие, отметил, что исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ.

Украинская армия неоднократно нарушила пасхальное перемирие, нанеся удары по Херсонской области и по Луганской Народной Республике. Утром источник в оперативных службах ДНР сообщил об ударе ВСУ по Донецку.