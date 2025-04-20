Барабинск, Новосибирская область, 20 апреля, 2025, 10:15 — ИА Регнум. В Новосибирской области 35-летнему Вадиму пришло постановление суда с обвинением по административной статье из города, в котором он никогда не был. Оказалось, что его младший брат распивал алкогольные напитки в общественном месте и сотрудникам полиции при составлении протокола назвал данные своего старшего брата. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Petrov Sergey/Global Look Press

В городе Барабинск Новосибирской области 35 летнему Вадиму 14 апреля пришло постановление суда об административном нарушении, которое он якобы совершил в городе Мариинск Кемеровской области, за 300 километров от дома. Вадим никогда не был в этом городе и во время правонарушения находился на работе. Оказалось, что его младший брат распивал спиртные напитки в общественном месте и побоялся сотрудникам полиции назвать свои инициалы.

«Жителю Барабинска пришло постановление об административном правонарушении по статье 20.20 КоАП РФ («Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах»). Данный гражданин во время правонарушения находился на работе в другой области и оспорил постановление суда» — сообщил источник.

Сам Вадим рассказал ИА Регнум, что никогда не был в Кемеровской области и в городе Мариинск.

«Я сразу понял, что это мой младший брат при задержании назвал мои данные. Теперь он прячется от меня. Наверное, стыдно. Наверно, как и в детстве решил, что все можно спихнуть на старшего брата», — рассказал Вадим.

Мужчине удалось оспорить решение суда.