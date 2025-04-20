Луганск, 20 апреля, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие, обстреляв ночью населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 20 апреля заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Sgt. John Schoebel/Global Look Press

«Пасхального чуда со стороны укронацистов не произошло! В ЛНР ночные обстрелы пригорода Кременной», — написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сообщения о нарушениях перемирия со стороны киевского режима продолжают поступать.

Утром 20 апреля оперативные службы уже сообщали о том, что украинская армия в пасхальное перемирие нанесла удар по Донецку.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля объявил пасхальное перемирие. Российские войска в течение этого периода не ведут боевых действий.

Объявив перемирие, глава государства отметил, что исходит из того, что украинская сторона последует примеру России. При этом Путин подчеркнул, что российские бойцы должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны ВСУ.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим несколько раз нарушил его, атаковав населенные пункты в Херсонской области. По информации губернатора региона Владимира Сальдо, с 18:00 мск атаки ВСУ были зафиксированы в Алешках, где украинские военные применили FPV-дроны и миномет. В Голой Пристани ВСУ ударили дронами-камикадзе, а в Каховке сбросили снаряды с помощью БПЛА.