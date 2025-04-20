Таллин, 20 апреля, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Евросоюз и страны G7 столкнутся с проблемами в случае разморозки российских активов, потому что им придется обеспечивать многомиллиардные кредиты Киева самостоятельно. Об этом 20 апреля написало издание Financial Times со ссылкой на слова министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.

Pavlo Bahmut/Global Look Press Маргус Цахкна

«Маргус Цахкна заявил Financial Times, что блокирование возобновления санкций ЕС (против российских активов. — Прим. ред.), угроза, которую [премьер Венгрии Виктор] Орбан неоднократно высказывал, но никогда не предпринимал ранее, оставит правительства стран G7 и ЕС в затруднительном положении из-за многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву и обеспечиваемых за счет российских активов», — сказано в материале.

Министр считает, что Орбан вынудит налогоплательщиков Европы платить еще больше за поддержку Украины, разморозив активы России.

По данным издания, Еврокомиссия работает над запасным планом на случай, если пролонгация санкций против России не удастся, но представители ЕС говорят, что большинство правовых путей «чреваты неудачей».

Ранее газета The New York Post, ссылаясь на высокопоставленного чиновника администрации США, писала, что западные страны хотят согласовать параметры предлагаемого ими соглашения по прекращению огня на Украине на следующей неделе в Лондоне. Чиновник добавил, что для привлечения России к переговорам по указанному предложению Соединенные Штаты могут предложить российской стороне ослабление санкций и, возможно, разморозку активов РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что ЕС в полной мере ощутит ответные меры Москвы в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что присвоение Западом российских средств и использование их против России не останутся безнаказанными.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что в 2024 году было разморожено около 570 млрд рублей российских активов. Глава ЦБ добавила, что какие-то «большие схемы» по разморозке активов частных инвесторов в настоящее время не обсуждаются, а попытки восстановить законные права россиян продолжаются.