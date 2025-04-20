Москва, 20 апреля, 2025, 10:12 — ИА Регнум. Легковой автомобиль на скорости съехал в реку Яузу на Рубцовской набережной в Москве. Об этом сообщили 20 апреля в московском департаменте транспорта.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«На Рубцовской набережной в районе дома 2 произошел съезд автомобиля в реку Яуза», — сообщили в ведомстве.

Работу на месте ДТП проводят городские оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960299" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Рубцовской набережной автомобиль съехал в Яузу

В департаменте также сообщили, на Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыли движение.

Водитель Toyota смог самостоятельно выбраться на сушу, сообщил Telegram-канал «112».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ярославской области житель Подмосковья утопил свою «Ниву» в карьере в Угличском районе. Жена и сын водителя утонули. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к лишению свободы на срок шесть лет шесть месяцев в колонии-поселении.