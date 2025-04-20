Москва, 20 апреля, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Группа «Город 312» не планирует выступать на отборе вокального конкурса «Интервидение» в Киргизии. Об этом 19 апреля в Telegram-канале сообщила телеведущая Яна Чурикова.

Владимир Андреев/ТАСС

Ранее организаторы в своих сообщениях анонсировали выступление группы на отборочном туре. По словам Чуриковой, они действительно вели переговоры с менеджером группы, но договоренности о выступлении не было.

«Понятно, выступление было бы логичным — группа родилась в Бишкеке, стала популярной в России. Кто, как не они», — отметила телеведущая.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения». Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета конкурса, координирующим информационное сопровождение и утверждающим концепцию, — первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В том же месяце спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что об участии в «Интервидении» заявили исполнители из более чем 20 стран. На мероприятии выступят музыканты и певцы из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока, поделился он.

Проведение конкурса запланировано на сентябрь 2025 года в Москве и Московской области. Правительство РФ уже выделило на подготовку 750 млн рублей. Участник от России еще не назван.