Ижевск, 20 апреля, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Ветеран спецоперации из Ижевска Леонид Главатских открыл пекарню при поддержке фонда «Защитники Отечества». Об этом 20 апреля рассказало Минобороны РФ.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Во время службы он командовал отделением штурмовиков.

«Джавелин» прилетел, считай, в БТР, он загорелся, меня в командирский люк выбросило. Тугоухость, контузия, осколочные ранения», — рассказал о фронтовых днях ветеран.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3960297" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Ветеран СВО из Ижевска открыл пекарню

После увольнения из армии он узнал про фонд «Защитники Отечества». Специалисты организации рассказали Главатских про возможность получить льготный займ по программе «Защитник», чтобы открыть бизнес. Ветеран решил воспользоваться поддержкой фонда.

«Я хотел бы сказать, что есть после армии жизнь, она прекрасна! Я счастлив, честно, очень счастлив! Главное — себя не жалеть, работать над этим. Есть, кто поможет, подтянет, поддержит, объяснит, расскажет», — заявил военный.

10 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Главой комиссии был назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В тот же день по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» глава российского государства подписал ряд поручений, в том числе по разработке минимального регионального стандарта соцпомощи бойцам спецоперации. За два года своей работы фонд откликнулся на более чем 2 млн запросов о помощи участникам и ветеранам СВО.

26 марта Путин подчеркнул, что власти РФ должны выполнить свой долг перед участниками СВО, их семьями и детьми. Он добавил, что государство сделает все, чтобы помогать людям, которые оказывают поддержку участникам СВО. В декабре 2024 года Путин заявил, что повышение социальных гарантий военнослужащим ВС РФ является важнейшей задачей государства.

В феврале «Единая Россия», «Опора России» и Корпорация МСП запустили федеральный проект «СВОй бизнес» для участников спецоперации и членов их семей. Участников проекта начали обучать предпринимательскому делу.