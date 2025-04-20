Донецк, 20 апреля, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Украинская армия в пасхальное перемирие нанесла удар по Донецку. Об этом 20 апреля сообщили в оперативных службах.

Сергей Батурин/РИА Новости

"В районе Элеваторной [улицы] прилет. Уточняются подробности, из чего били", - процитировал представителя служб ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля объявил пасхальное перемирие. Российские войска в течение этого периода не ведут боевых действий.

Объявив перемирие, глава государства отметил, что исходит из того, что украинская сторона последует примеру России. При этом Путин подчеркнул, что российские бойцы должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны ВСУ.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо вечером 19 апреля сообщил, что киевский режим атаковал несколько населенных пунктов региона, нарушив пасхальное перемирие.