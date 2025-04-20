Москва, 20 апреля, 2025, 09:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Пасхой.

Сергей Булкин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии играют вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми. Они оказывают большое влияние на воспитание подрастающего поколения и упрочение семейных ценностей.

«И конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив», — заявил президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным в ночь на 20 апреля присутствовал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Накануне, 19 апреля, Путин поздравил российских военных с Пасхой в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Кремле. Глава Генштаба передаст поздравления президента бойцам и поблагодарит за службу Отечеству, самоотверженность и героизм.