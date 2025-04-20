Москва, 20 апреля, 2025, 09:04 — ИА Регнум. В России самой популярной монетой для покупки стала золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба банка ПСБ.

Владимир Астапкович/РИА Новости

В банке отметили, что в марте и апреле по сравнению с началом года заметно вырос интерес клиентов к золотым инвестиционным монетам. Это связали с ростом цен на золото на мировых рынках.

«В марте розничные клиенты банка приобрели около 10 тыс. золотых монет, что соответствует совокупному объему покупок за январь–февраль. Наиболее востребованной остается золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей», — уточнили «РИА Новости» в банке.

При этом за прошлый год клиенты купили свыше 80 тыс. инвестиционных монет.

«До конца года мы ожидаем рост спроса на инвестиционные инструменты из драгметаллов на фоне положительной динамики цен на золото», — высказали мнение в ПСБ.

Аналитики банка предположили, что динамика мировых цен на золото зависит от нескольких причин: в первую очередь, роста спроса на драгметалл у центральных банков разных стран. Так, за прошлый год объем купленного ими физического золота превысил 1 тыс. т.

Ранее Центробанк сообщил, что золото оказалось наиболее доходным активом из числа финансовых инструментов на рынке России в 2024 году. По данным регулятора, инвестиции в золото в январе дали бы 3,4% доходности, что гораздо выше уровня накопленной инфляции за это же время (1,14%).

В ноябре прошлого года бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин рассказал, что в мире вырос спрос на золото как со стороны банков, так и со стороны населения. По словам Можина, это свидетельствует о растущем недоверии к доллару.