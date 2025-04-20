Юрюзань, Челябинская область, 20 апреля, 2025, 08:52 — ИА Регнум. После гибели четверых детей при пожаре в Юрюзани возбуждено уголовное дело. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Следственное управление по Челябинской области

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Пожар вспыхнул вечером 19 апреля в Катав-Ивановском районе в поселке Василовка города Юрюзань.

«Произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями были обнаружены тела четырех малолетних детей двенадцати, семи и пяти лет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в МЧС ранее проинформировали, что погибшие — 12-летняя девочка, семилетний мальчик и два пятилетних брата-близнеца. Родителей на момент пожара в доме не было. Как отметили в ведомстве, причиной пожара могло быть короткое замыкание электропроводки на веранде дома.