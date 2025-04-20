Петрозаводск, 20 апреля, 2025, 08:41 — ИА Регнум. После долгой борьбы с онкологией с несколькими ремиссиями 12 апреля умер 20-летний юноша из Петрозаводска. Об этом 20 апреля написало издание KP.RU.

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Первый раз жителю Петрозаводска поставили дигноз «рак» в 12 лет. Врачи смогли помочь ребенку, лечение прошло успешно и наступила ремиссия.

В 15 лет у молодого человека появились знакомые симптомы. Медики подтвердили, что рак вернулся. Подросток прошел лечение с высокодозной химией и снова победил болезнь.

Ремиссия продлилась недолго. Болезнь снова проявилась, причем лейкоз мутировал, и юноше нужен был донор, которым стала его мать. После операции у пациента началась реакция «трансплантат против хозяина», с которой пришлось справляться. В декабре 2023 года молодой человек опять попал в больницу, на очередное лечение нужно было собрать 5 млн рублей, но фонд не успел закрыть сбор, юноша скончался.

Как сообщало ИА Регнум, выпускники конкурса управленцев «Лидеры России» руководят командами ученых, занимающихся исследованиями лекарств от онкологии, вирусов, создающих наноматериалы и аддитивные технологии.

Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака — препаратов нового поколения, сообщил в 2024 году президент Владимир Путин. Глава государства добавил, что рассчитывает на скорое использование этих средств как методов индивидуальной терапии.