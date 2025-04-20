Астрахань, 20 апреля, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после гибели пятерых детей при пожаре в частном доме в Астрахани. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Petrov Sergey/Global Look Press

Пожар в Астрахани вспыхнул в ночь на 20 апреля в частного доме на улице Ольховской в Кировском районе.

«После ликвидации пожара обнаружены тела пятерых детей в возрасте от четырех до 11 лет. Мать погибших детей отсутствовала дома», — сообщили в ведомстве.

Четверо погибших были дети женщины. Как выяснилось, еще один ребенок был из другой семьи — он остался в гостях ночевать.

«Еще одному ребенку удалось спастись», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта в Свердловской области также произошел пожар, в результате которого погибли школьники. Пожар вспыхнул в деревне Ключи в заброшенном сарае. На месте возгорания были обнаружены тела двух подростков. Позже выяснилось, что в сарае были и другие подростки. Они успели уйти до того, как случилась трагедия.