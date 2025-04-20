Москва, 20 апреля, 2025, 08:19 — ИА Регнум. Поставки в Россию южнокорейских автомобилей в марте увеличились в 1,6 раза в годовом выражении и до максимума почти за год. Об этом говорят данные корейской статистической службы.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

За март в РФ поставили автомобилей на 72,2 млн долларов. Это максимальный показатель с февраля прошлого года. За год объем импорта увеличился в 1,6 раза, а за месяц в 1,3 раза.

Самыми популярными моделями стали легковые автомобили с двигателем объемом от 1,5 до 3 л. Таких экземпляров РФ купила на 50,1 млн долларов. Кроме того, в страну завозили машины с дизельным, на 1,5–2,5 л, и обычным двигателем — на 1–1,5 л.

По итогам марта Россия стала 12-й в импорте южнокорейских легковых автомобилей, поднявшись за год с 22-й строчки. Среди пяти крупнейших импортеров оказались США (2,8 млрд долларов), Канада (487,2 млн), Австралия (226,6 млн), Киргизия (224,3 млн) и Великобритания (205,7 млн долларов).

В конце марта сообщалось, что три южнокорейских гиганта ― Hyundai Motor, LG и Samsung ― изучают возможность возвращения на российский рынок. Отмечается, что южнокорейский бизнес воспринимает Россию как «важный рынок для диверсификации деловых интересов», особенно на фоне таможенного давления со стороны США.

12 марта южнокорейский производитель KGM (бывшая компания SsangYong) возобновил продажи автомобилей в России. Официальные поставки SsangYong в Россию были прекращены в 2022 году. В 2023 году бренд после смены владельца переименовали в KGM.