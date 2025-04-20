Вашингтон, 20 апреля, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Япония, ключевой союзник США в Тихоокеанском регионе, может стать слабым звеном в американской обороне. К такому выводу пришли обозреватели издания National Interest (NI).

nationalguard.mil Солдаты Японии и США на военных учениях

Издание подчёркивает, что Токио — главный азиатский партнёр Вашингтона, обладающий мощным военно-морским потенциалом и служащий противовесом Китаю. Однако Япония славится как «шпионский рай» из-за неспособности правительства защищать военные секреты. Отсутствие строгого законодательства о противодействии шпионажу создаёт среду, в которой иностранные агенты действуют практически беспрепятственно.

«Недавние изменения антишпионских законов Японии оказались слабым инструментом для служб безопасности Токио, и требуется их серьезная перестройка», — говорится в публикации.

В случае конфликта между США и Китаем из-за Тайваня, как отмечает издание, эта уязвимость сделает Японию слабым местом в оборонительной стратегии США.

«Печальная репутация Японии в плане реагирования на угрозы безопасности и разведки подрывает ее надежность как союзника. Японские воздушные и противолодочные патрули, возможности перехвата ракет над Японией и островами Рюкю, частоты радаров противокорабельных ракет и меры по глушению, а также графики снабжения конвоев на Тайвань — все это может быть скомпрометировано и, в свою очередь, может насторожить Китай, предвидя совместные с Японией операции США», — отмечают авторы статьи.

Как передавало ИА Регнум, США пытаются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) аналог НАТО. В этом блоке главная роль отводится американцам, а также Японии и Южной Корее. Также идёт работа по созданию новых форм сотрудничества с Филиппинами и Австралией. Уже объявлены главные противники альянса — Россия, Китай и КНДР, отмечали ранее в Генштабе России.

В МИД РФ также выражали обеспокоенность ростом числа учений НАТО в Азии, а также увеличением числа их участников. Россия в ответ на это для укрепления мира и стабильности в АТР усиливает взаимодействие во внешнеполитической и оборонной сферах с партнёрами, в том числе с Китаем, подчеркнули в ведомстве.