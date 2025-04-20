Москва, 20 апреля, 2025, 07:49 — ИА Регнум. Директор популярной группы «На-На» Виталий Фроликов скончался на 77-м году жизни. Об этом 19 апреля сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

«Ушел из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы «На-На», душа и сердце коллектива, директор группы. Он останется навсегда в наших сердцах!» — подчеркивается в публикации.

«Сегодня нас покинул Виталий Иванович Фроликов… Пример человека с большой душой и профессионала своего дела. Лучший и неизменный директор группы «На-На». Я потерял большого друга… Пусть земля будет пухом…», — написал концертный директор музыкального театра «Русская песня» Сергей Горох.

Причина смерти директора группы «На-На» не уточняется. Участники музыкального коллектива пообещали сообщить подробности о месте и времени прощания с Фроликовым.